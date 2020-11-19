Двух игроков «Рейнджерса» дисквалифицировали на 7 матчей из-за нарушения антикоронавирусных правил
18:04
Игроки «Рейнджерса» защитник Джордж Эдмундсон и полузащитник Джордан Джонс получили бан на семь матчей за нарушение антикоронавирусных правил, сообщила Шотландская футбольная ассоциация (SFA).
Ранее игроки уже были дисквалифицированы клубом на две недели, а также оштрафованы полицией за то, что посетили частную встречу с другими людьми, не проживающими с ними.
Эдмундсон и Джонс смогут снова выйти на поле 30 декабря в матче чемпионата Шотландии против «Сент-Миррена».
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