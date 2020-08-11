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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Два матча «Селтика» перенесены из-за нарушения игроком карантина

17:03

В чемпионате Шотландии перенесены два матча с участием чемпиона страны «Селтика», сообщает официальный сайт Шотландской футбольной лиги. Не состоятся в срок игры клуба из Глазго против «Сент-Миррена» и «Абердина».

Причиной стало нарушение карантина игроком «Селтика» Боли Болинголи. Футболист покинул расположение клуба перед игрой с «Килмарноком» и отправился в Испанию накануне матча. О его поездке стало известно уже после игры.

С «Сент-Мирреном» «Селтик» должен был сыграть на выезде 12 августа, с «Абердином» — дома 15 августа.

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