Два игрока и водитель погибли в аварии клубного автобуса в Гвинее

Гвинейский клуб «Вакрия» попал в аварию, возвращаясь с игры на клубном автобусе, сообщает AP. Автобус врезался в грузовик, перевозивший бревна, некоторые из них упали на автобус. В клубе отметили, что грузовик был неисправен, и на нем не горели аварийные огни.

В результате аварии погибли три человека: водитель автобуса Н'Фа Лайе, защитник юниорской сборной Гвинеи Иссиага Камара и новичок команды Альфред Каргбо.