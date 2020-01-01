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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Два игрока и водитель погибли в аварии клубного автобуса в Гвинее

19:54

Гвинейский клуб «Вакрия» попал в аварию, возвращаясь с игры на клубном автобусе, сообщает AP. Автобус врезался в грузовик, перевозивший бревна, некоторые из них упали на автобус. В клубе отметили, что грузовик был неисправен, и на нем не горели аварийные огни.

В результате аварии погибли три человека: водитель автобуса Н'Фа Лайе, защитник юниорской сборной Гвинеи Иссиага Камара и новичок команды Альфред Каргбо.

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