Два бывших футболиста дортмундской «Боруссии» могут воссоединиться в чемпионате Польши
Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Кевин Гросскройц может перейти в краковскую «Вислу», сообщает Rievesport.
По информации источника, 32-летний немец, находящийся в статусе свободного агента, рассматривает вариант с польским клубом. В «Висле» выступает бывший партнер Гросскройца по «Боруссии» Якуб Блащиковски.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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