Дунга и игроки «Гремиу» помогли раздавать еду беднякам

Бывший капитан и главный тренер сборной Бразилии Дунга принял участие в волонтерской акции, сообщает Reuters. Чемпион мира-1994, а также игроки «Гремиу» Педру Жеромел, Майкон, Пауло Миранда и Пауло Виктор помогли раздавать еду беднякам в бразильском Порту-Алегри во время вспышки коронавирусной инфекции.

Последним местом работы Дунги в качестве тренера на данный момент остается сборная Бразилии, которую он возглавлял с 2014 по 2016 год.

По последней информации в мире выявлено 2 585 197 случаев заражения коронавирусом. 179 839 человек умерли, 705 718 выздоровели.

По данным Worldometers, в Бразилии зафиксировано 43 592 случая заражения, 2 769 человек умирели, 24 325 вылечились.