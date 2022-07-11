Драган Скочич уволен с поста главного тренера сборной Ирана

Драган Скочич 11 июля был уволен с поста главного тренера сборной Ирана, сообщает пресс-служба местной федерации футбола.

53-летний специалист работает в Иране с 2013 года. Национальную сборную он возглавил в 2020-м.

Под его руководством Иран не смог отобраться на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре.

Драган Скочич играл в Хорватии за «Риеку» и «Новалю», в Испании — за «Лас-Пальмас» и «Компостела», а также в ОАЭ — за «Аль-Иттихад Кальба». Он был первым игроком из Хорватии, который уехал играть на профессиональном уровне за границу.