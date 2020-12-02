Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Донован может возглавить «Лос-Анджелес Гэлакси»

22:05

Бывший нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Лэндон Донован может занять пост главного тренера первой команды, сообщает Fichajes. Самый титулованный клуб MLS до сих пор остается без тренера после отставки Гильермо Скелотто. С командой на правах исполняющего обязанности работает Крис Кляйн.

Донован завершил карьеру футболиста в 2019 году, а на данный момент является совладельцем, исполнительным вице-президентом и главным тренером «Сан-Диего Лоял», выступающего в USL (второй по силе дивизион Северной Америки). В свой дебютный сезон команда Донована заняла десятое место в Западной конференции и не вышла в плей-офф.

В качестве футболиста Донован выступал за «Гэлакси» с 2005 по 2016 год с тремя перерывами на аренды в «Баварии» и «Эвертоне» (дважды). Также в его карьере были «Байер», «Сан-Хосе» из MLS и мексиканский «Леон».

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир