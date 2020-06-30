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Догонит ли Иммобиле Левандовски? «Золотую бутсу» отправят в Германию или Италию

30 июня 2020, 18:20
Роберт Левандовски. Фото AFP
Роберт Левандовски. Фото AFP
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Подведены промежуточные итоги конкурса «Золотая бутса», который проводит Ассоциация европейских спортивных изданий, куда от России входит «Спорт-Экспресс».

Сейчас в нем лидируют Роберт Левандовски, Чиро Иммобиле и Тимо Вернер. У идущего первым нападающего «Баварии» 68 баллов — он забил 34 мяча в чемпионате Германии. Обладатель главных призов последних трех сезонов Лионель Месси на 6-й позиции, Криштиану Роналду — на ступеньку выше. Открытие сезона Эрлин Холанн четвертый.

Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэфициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Испании, Англии, Германии, Италии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е — 1,5.

Игрок

Клуб

Чемпионат

Мячи

Коэффициент

Баллы

1. Роберт Левандовски

Бавария

Германия

34

2

68

2. Чиро Иммобиле

Лацио

Италия

28

2

56

Тимо Вернер

Лейпциг

Германия

28

2

56

4. Эрлин Холанн

Зальцбург

Австрия

16

1,5

24+26=50

Боруссия Д

Германия

13

2

5. Криштиану Роналду

Ювентус

Италия

23

2

46

6. Лионель Месси

Барселона

Испания

21

2

42

7. Ромелу Лукаку

Интер

Италия

19

2

38

Джейми Варди

Лестер

Англия

19

2

38

9. Данни Ингс

Саутгемптон

Англия

18

2

36

Кильян Мбаппе

ПСЖ

Франция

18

2

36

Виссам Бен Йеддер

Монако

Франция

18

2

36

Лучший бомбардир чемпионата России Артем Дзюба с 22,5 балла (15 мячей умноженных на 1,5) делит 74-е место.

В последние годы «Золотую бутсу» выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09) и Луис Суарес (2013/14). (Александр Бобров)

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