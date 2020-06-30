Догонит ли Иммобиле Левандовски? «Золотую бутсу» отправят в Германию или Италию
Подведены промежуточные итоги конкурса «Золотая бутса», который проводит Ассоциация европейских спортивных изданий, куда от России входит «Спорт-Экспресс».
Сейчас в нем лидируют Роберт Левандовски, Чиро Иммобиле и Тимо Вернер. У идущего первым нападающего «Баварии» 68 баллов — он забил 34 мяча в чемпионате Германии. Обладатель главных призов последних трех сезонов Лионель Месси на 6-й позиции, Криштиану Роналду — на ступеньку выше. Открытие сезона Эрлин Холанн четвертый.
Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэфициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Испании, Англии, Германии, Италии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е — 1,5.
|
Игрок
|
Клуб
|
Чемпионат
|
Мячи
|
Коэффициент
|
Баллы
|
1. Роберт Левандовски
|
Бавария
|
Германия
|
34
|
2
|
68
|
2. Чиро Иммобиле
|
Лацио
|
Италия
|
28
|
2
|
56
|
Тимо Вернер
|
Лейпциг
|
Германия
|
28
|
2
|
56
|
4. Эрлин Холанн
|
Зальцбург
|
Австрия
|
16
|
1,5
|
24+26=50
|
Боруссия Д
|
Германия
|
13
|
2
|
5. Криштиану Роналду
|
Ювентус
|
Италия
|
23
|
2
|
46
|
6. Лионель Месси
|
Барселона
|
Испания
|
21
|
2
|
42
|
7. Ромелу Лукаку
|
Интер
|
Италия
|
19
|
2
|
38
|
Джейми Варди
|
Лестер
|
Англия
|
19
|
2
|
38
|
9. Данни Ингс
|
Саутгемптон
|
Англия
|
18
|
2
|
36
|
Кильян Мбаппе
|
ПСЖ
|
Франция
|
18
|
2
|
36
|
Виссам Бен Йеддер
|
Монако
|
Франция
|
18
|
2
|
36
Лучший бомбардир чемпионата России Артем Дзюба с 22,5 балла (15 мячей умноженных на 1,5) делит 74-е место.
В последние годы «Золотую бутсу» выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09) и Луис Суарес (2013/14). (Александр Бобров)