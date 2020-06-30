Догонит ли Иммобиле Левандовски? «Золотую бутсу» отправят в Германию или Италию

Подведены промежуточные итоги конкурса «Золотая бутса», который проводит Ассоциация европейских спортивных изданий, куда от России входит «Спорт-Экспресс».

Сейчас в нем лидируют Роберт Левандовски, Чиро Иммобиле и Тимо Вернер. У идущего первым нападающего «Баварии» 68 баллов — он забил 34 мяча в чемпионате Германии. Обладатель главных призов последних трех сезонов Лионель Месси на 6-й позиции, Криштиану Роналду — на ступеньку выше. Открытие сезона Эрлин Холанн четвертый.

Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэфициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Испании, Англии, Германии, Италии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е — 1,5.

Игрок Клуб Чемпионат Мячи Коэффициент Баллы 1. Роберт Левандовски Бавария Германия 34 2 68 2. Чиро Иммобиле Лацио Италия 28 2 56 Тимо Вернер Лейпциг Германия 28 2 56 4. Эрлин Холанн Зальцбург Австрия 16 1,5 24+26=50 Боруссия Д Германия 13 2 5. Криштиану Роналду Ювентус Италия 23 2 46 6. Лионель Месси Барселона Испания 21 2 42 7. Ромелу Лукаку Интер Италия 19 2 38 Джейми Варди Лестер Англия 19 2 38 9. Данни Ингс Саутгемптон Англия 18 2 36 Кильян Мбаппе ПСЖ Франция 18 2 36 Виссам Бен Йеддер Монако Франция 18 2 36

Лучший бомбардир чемпионата России Артем Дзюба с 22,5 балла (15 мячей умноженных на 1,5) делит 74-е место.

В последние годы «Золотую бутсу» выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09) и Луис Суарес (2013/14). (Александр Бобров)