Добровольский стал подозреваемым по делу о договорных матчах в Молдавии

Исполняющий обязанности антикоррупционного центра Молдавии Сергей Гаважук сообщил, что бывший футболист сборных СССР и России Игорь Добровольский является подозреваемым в деле о договорных матчах.

— Четверо человек задержаны, еще двое подозреваемых должны были быть задержаны, но их местоположение пока не установлено, — приводит «Комсомольская правда» слова Гаважука. — Игорь Добровольский имеет статус подозреваемого. Пока он свою вину в совершении преступления не признает.

Добровольский возглавляет молдавский «Динамо-Авто». Команда занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Молдавии-2020/21 с 29 очками. С 2006 по 2009 и с 2016 по 2017 год он был главным тренером сборной Молдавии.