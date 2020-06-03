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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

До пандемии у «Порту» были договоренности о продаже игроков на 147 миллионов евро

04:00

Президент «Порту»? Пинту да Коста рассказал о потерях, которые клуб понесет в связи с пандемией коронавируса и экономическим кризисом. По его словам, клуб мог заработать этим летом около 150 миллионов евро на продажах игроков.

— До начала эпидемии у нас были договоренности по продаже нескольких игроков на общую сумму 147 миллионов евро, — цитирует Record да Косту. — Я не буду называть имен. Если бы мы это сделали, не говорили о финансовых проблемах. Но появился вирус, который затронул не только Португалию.

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