До пандемии у «Порту» были договоренности о продаже игроков на 147 миллионов евро

Президент «Порту»? Пинту да Коста рассказал о потерях, которые клуб понесет в связи с пандемией коронавируса и экономическим кризисом. По его словам, клуб мог заработать этим летом около 150 миллионов евро на продажах игроков.

— До начала эпидемии у нас были договоренности по продаже нескольких игроков на общую сумму 147 миллионов евро, — цитирует Record да Косту. — Я не буду называть имен. Если бы мы это сделали, не говорили о финансовых проблемах. Но появился вирус, который затронул не только Португалию.