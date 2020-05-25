Дмитрий Торбинский: «Цены в США сумасшедшие, и ты не понимаешь, за что платишь»

Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Торбинский рассказал о своей жизни в США.

— В Калифорнии беда с бездомными, стало хуже. В Америке дорогие руки, но качество оставляет желать лучшего, особенно в сфере услуг. В Москве этот сервис лучше. Есть впечатление, что в США все мегакрутое, но это не так. Цены тут сумасшедшие, и ты не понимаешь, за что платишь.

Здесь я ездил на «Тесле», а в Москве — «Мерседес Купе». «Тесла» — супер, я очень доволен. Новые технологии, мне очень понравилось. Люди здесь другие, менталитет иной и культура. Они могут после вечеринки на раскладных стульях собраться у гаражей и сидеть. Могу ли считать себя американцем? Пока нет.

Мы поддерживаем русский язык в семье, говорим на нем. Дети, когда вырастут, сами будут выбирать. Но опыт для них хороший. Тут еще и испанский сплошь и рядом, — сказал Торбинский в прямом эфире Instagram с журналисткой Марией Командной.

35-летний Торбинский переехал в США в феврале 2020 года.