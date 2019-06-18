Дмитрий Песков высказался о задержании Платини

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о задержании бывшего президента УЕФА Мишеля Платини. По данным СМИ он взят под стражу во французском Нантере по подозрению в коррупции на выборах места проведения чемпионата мира-2022.

– Я не могу это никак комментировать, это вопрос тех органов, которые взяли его под стражу. Нам ничего не известно, тем более, это не вопрос Кремля, – цитирует ТАСС Пескова.

Также пресс-секретарь напомнил о проведении в России чемпионата мира-2018.

– Россия и все россияне гордятся нашим чемпионатом мира. По нашему убеждению и по признанию руководства футбольного мира, это был лучший чемпионат мира в истории, – сказал Песков.

Напомним, что места проведения ЧМ-2018 и ЧМ-2022 определялись в один день на одном конгрессе ФИФА.

В 2015 году Платини был отстранен от футбольной деятельности за незаконное получение 2 миллионов швейцарских франков от президента ФИФА Зеппа Блаттера в 2011 году. Платини был отстранен на 90 дней, а затем – на восемь лет. После подачи апелляции дисквалификация была сокращена до шести лет.