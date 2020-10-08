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Дисквалификация бывшего главы Ассоциации футбола Ганы сокращена с пожизненной до 12 лет

17:55

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил дисквалификацию бывшего главы Ассоциации футбола Ганы Квести Ньянтакьи, сообщает Inside the Games. Изначально отстранение было пожизненное, новый срок дисквалификации составляет 12 лет.

В июне Ньянтакьи оказался в центре скандала после документального фильма о взятках среди высокопоставленных чиновников федерации. В результате расследования ФИФА признала Ньянтакьи виновным по трем пунктам. Кроме отстранения, на него наложен штраф в размере 500 тысяч швейцарских франков.

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