Врача Марадоны обвиняют в смерти легенды сборной Аргентины

Личный врач Диего Марадоны Леопольдо Луке подозревается в том, что ответственен за смерть легенды мирового футбола, информирует AS.

Часть семьи Марадоны напрямую обвиняет Луке в его смерти. Кроме того, известно, что доктор беседовал с футболистом за несколько дней до кончины.

Как отмечается, суд приказал обыскать дом Леопольдо Луке в Сан-Исидро (Испания). Он недавно оперировал Марадону по поводу субдуральной гематомы, и ему предъявлено обвинение в рамках расследования как возможному виновнику в трагедии

Напомним, Марадона скончался 25 ноября в результате сердечного приступа в возрасте 60 лет. Предварительный отчет о вскрытии показал, что экс-игрок сборной Аргентины скончался от острого отека легких из-за хронической сердечной недостаточности, когда он спал.