Дидье Дрогба: «Не нужно использовать африканцев как морских свинок»

Бывший нападающий сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба раскритиковал идею французских врачей, которые хотят испытывать вакцину против коронавируса в Африке. По его словам, это можно расценить как проявление расизма.

— Совершенно невероятно, что мы можем говорить об этом, — цитирует A Bola Дрогба. — Африка — не лаборатория. Эти заявления унизительные и расистские. Помогите спасти Африку от коронавируса. Не нужно использовать африканцев в качестве морских свинок. Это отвратительно. Лидеры африканских стран должны защищать свой народ от таких ужасных заговоров.