Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Дидье Дрогба: «Не нужно использовать африканцев как морских свинок»

12:48
Теги:

Бывший нападающий сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба раскритиковал идею французских врачей, которые хотят испытывать вакцину против коронавируса в Африке. По его словам, это можно расценить как проявление расизма.

— Совершенно невероятно, что мы можем говорить об этом, — цитирует A Bola Дрогба. — Африка — не лаборатория. Эти заявления унизительные и расистские. Помогите спасти Африку от коронавируса. Не нужно использовать африканцев в качестве морских свинок. Это отвратительно. Лидеры африканских стран должны защищать свой народ от таких ужасных заговоров.

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир