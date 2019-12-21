Деян Станкович возглавил «Црвену Звезду»

Деян Станкович назначен на пост главного тренера «Црвены Звезды», сообщает официальный сайт клуба. 41-летний специалист сменил Владана Милоевича, который 19 декабря подал в отставку.

«Црвена Звезда» после 16-го тура чемпионата Сербии лидирует в турнирной таблице, опережая идущий на второй строчке «Партизан» на 11 очков. В лиге чемпионов сербский клуб занял четвертое место в группе с «Баварией», «Тоттенхэмом» и «Олимпиакосом».

В ноябре Станкович возглавил академию своего бывшего клуба «Интера». «Црвена Звезда» — родной клуб серба, в составе белградцев он начал профессиональную карьеру и выступал за первую команду с 1994 по 1998 год.