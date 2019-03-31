Дерби "Селтик" - "Рейнджерс" закончилось массовой стычкой с разорванными футболками. Видео

Матч чемпионата Шотландии по футболу "Селтик" - "Рейнджерс" закончился массовой стычкой игроков. "Кельты" праздновали победу над принципиальным соперником со счетом 2:1, один из футболистов "Рейнджерс" вступил в конфликт с соперником. Дело едва не переросло в массовую драку, но игроки ограничились толчками. Тем не менее, одному из игроков "Селтика" порвали футболку.

The Old Firm certainly lived up to expectations!



✅ 3 goals

✅ Morelos gets ANOTHER red card

✅ Full time ruckus

✅ Ripped shirts

✅ Deafening celebrations from Celtic fans pic.twitter.com/5lDoP4R5bU – Soccer AM (@SoccerAM) 31 марта 2019 г.

"Селтик" идет в таблице первым, опережая занимающего второе место "Рейнджерс" на 13 очков. Командам осталось провести 2 игры на первом этапе и еще 5 - на втором.

"Селтик" и "Рейнджерс" - одни из самых титулованных клубов мира. На их счету 49 и 54 титула чемпионов Шотландии соответственно. Все остальные шотландские команды суммарно выиграли 19 чемпионств, последним был "Абердин" в 1985 году под руководством Алекса Фергюсона.