23:26 31 марта | Футбол — "Пас из-за границы"

Дерби "Селтик" - "Рейнджерс" закончилось массовой стычкой с разорванными футболками. Видео

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Матч чемпионата Шотландии по футболу "Селтик" - "Рейнджерс" закончился массовой стычкой игроков. "Кельты" праздновали победу над принципиальным соперником со счетом 2:1, один из футболистов "Рейнджерс" вступил в конфликт с соперником. Дело едва не переросло в массовую драку, но игроки ограничились толчками. Тем не менее, одному из игроков "Селтика" порвали футболку.

 

"Селтик" идет в таблице первым, опережая занимающего второе место "Рейнджерс" на 13 очков. Командам осталось провести 2 игры на первом этапе и еще 5 - на втором.

"Селтик" и "Рейнджерс" - одни из самых титулованных клубов мира. На их счету 49 и 54 титула чемпионов Шотландии соответственно. Все остальные шотландские команды суммарно выиграли 19 чемпионств, последним был "Абердин" в 1985 году под руководством Алекса Фергюсона.

 

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