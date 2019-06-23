14:38 | Футбол — "Пас из-за границы"

Депутат Госдумы призвал ФИФА отреагировать на антироссийские лозунги грузинских футболистов

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Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев считает, что ФИФА должна отреагировать на поведение грузинских футболистов. Ранее стало известно, что игроки кутаисского "Торпедо", тбилисского "Локомотива" и "Рустави" вышли на матчи 19-го тура чемпионата Грузии в майках с антироссийскими лозунгами.

– Международная федерация футбола обязана отреагировать в рамках своих полномочий на подобное поведение футболистов на поле во время официальных игр, – написал в своем Твиттере Лебедев.

Напомним, в Грузии начались антироссийские демонстрации после выступления делегации из России в грузинском парламенте.

Дополнительная информация

https://twitter.com/Russian1972/status/1142754402534641664

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