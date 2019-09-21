Делегация ФИФА посетила Иран и призвала допускать женщин на матчи

ФИФА выступила с официальным заявлением по итогам визита делегации в Иран. 10 сентября иранская болельщица совершила самосожжение. Она протестовала против запрета на посещение футбольных матчей женщинами.

В состав делегации вошел также представитель Азиатской футбольной конфедерации. Представители ФИФА осмотрели стадион «Азади» в Тегеране, где 10 октября пройдет матч отборчного турнира ЧМ-2022 между Ираном и Камбоджей.

В ФИФА отметили, что никаких заметных препятствий для посещения игры женщинами обнаружено не было. При этом делегация обсудила с руководителями футбольной федерации страны необходимость допуска женщин на матчи национальных турниров.

Основываясь на организации матча 10 октября, ФИФА планирует сотрудничать с национальной федерацией в разработке соответствующих требований к матчам чемпионата, чтобы женщины имели шанс попасть на них.