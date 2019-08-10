Де Росси встретился с Марадоной

Полузащитник "Бока Хуниорс" Даниэле Де Росси встретился с легендой клуба Диего Марадоной. Пресс-служба клуба в Twitter опубликовала совместную фотографию итальянца и аргентинца.

Итальянский хавбек признался, что узнал о "Бока Хуниорс", когда смотрел старые клипы про Диего Марадону. Он мечтал сыграть в этом клубе, поэтому, когда покинул "Рому" принял новый вызов в Аргентине. Марадона похвалил Де Росси за это решение.