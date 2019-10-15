Де Росси может покинуть «Бока Хуниорс» уже в январе

Полузащитник «Бока Хуниорс» Даниэле Де Росси может покинуть команду уже в январе, утверждает La Nacion.

— Энтузиазм, с которым принимали итальянца, быстро сошел на нет, — написан один из журналистов газеты. — Болельщики «Боки» привыкают видеть его на скамейке запасных или даже на трибунах.

Де Росси получил несколько болезненных мышечных травм, за свою новую команду 36-летний итальянец отыграл только 336 минут. Контракт Де Росси с «Бока Хуниорс» истекает летом следующего года, но стороны подумывают о его досрочном расторжении.

В текущем чемпионате Аргентины Де Росси сыграл в трех матчах, в которых забил 1 гол.