Издание Tuttosport опубликовало список претендентов на награду Golden Boy-2019. Приз вручается лучшему футболисту года не старше 21 года. Победитель будет определен голосованием журналистов. В число претендентов вошли, в частности, украинский голкипер Андрей Лунев и обладатель награды 2018 года Маттейс де Лигт.

Полностью список кандидатов выглядит следующим образом: Бенуа Бадиашиле («Монако»), Самуэль Чуквуэзе («Вильярреал»), Микаэль Кюизанс, Альфонсо Дэвис (оба — «Бавария»), Айотомива Деле-Баширу («Уотфорд»), Маттейс де Лигт («Ювентус»), Крепен Диатта («Брюгге»), Джанлуилджи Доннарумма, Рафаэл Леау (оба — «Милан»), Денис Драгуш («Стандард»), Эльиф Эльмас («Наполи»), Флорентино Луис («Бенфика»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Маттео Гендоузи, Рейс Нельсон (оба — «Арсенал»), Эрлинг Браут Халанд («Зальцбург»), Кай Хаверц («Байер»), Александр Исак («Реал Сосьедад»), Жоау Феликс («Атлетико»), Деян Йовелич («Айнтрахт» Ф), Бубакар Камара («Марсель»), Мойзе Кин («Эвертон»), Джастин Клайверт, Николо Дзаньоло (оба — «Рома»), Ибраима Конате («Лейпциг»), Альбан Лафон («Нант»), Диего Лайнес («Бетис»), Ли Кан Ин, Ферран Торрес (оба — «Валенсия»), Андрей Лунин («Вальядолид»), Доньел Мален (ПСВ), Мэйсон Маунт («Челси»), Нехуэн Перес («Фамаликао»), Абдулкадыр Омюр («Трабзонспор»), Страхинья Павлович («Партизан»), Родриго, Винисиус Жуниор (оба — «Реал»), Джейдон Санчо («Боруссия» Д), Луис Синистера («Фейеноорд»), Жан-Клер Тобидо («Барселона»).

Приз Golden Boy вручается с 2003 года. Первым его обладателем стал Рафаэль ван дер Варт. В числе прочих награду получали Уэйн Руни, Лионель Месси, Сеск Фабрегас, Серхио Агуэро и Кильян Мбаппе.