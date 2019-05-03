Защитник "Челси" и сборной Бразилии Давид Луиз подал в суд на бразильскую строительную фирму, которая якобы без разрешения использовала изображение игрока в своей рекламе. Как сообщает UOL, рекламный баннер, который публиковался в конце 2018 года, содержал отсылку к поражению сборной Бразилии от Германии со счетом 1:7 на чемпионате мира 2014 года.

На картинке изображен плачущий Давид Луиз с его цитатой: "Я просто хотел подарить радость своему народу".

Под картинкой надпись: "Когда вы пользуетесь услугами любителей, чтобы реализовать мечту своей семьи, 1:7 почти наверняка случится".

Адвокаты Давида Луиза считают, что эта реклама высмеивает игрока, используя циничные и вульгарные выражения.