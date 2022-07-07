Датский клуб не стал продлевать контракт с Уилширом

«Орхус» на официальном сайте объявил, что не будет продлевать контракт с полузащитником Джеком Уилширом. 30-летний англичанин стал свободным агентом.

«Мы все хотим поблагодарить Джека за время, которое он провел в клубе. Было очень приятно работать с ним и узнавать, как он делился своим опытом. Своим уверенным характером и практичным отношением он произвел большое впечатление на всех в клубе. Он стал другом нашего клуба, и мы желаем ему всего наилучшего в будущем и удачи в решении новых задач, с которыми он столкнется», — отметил спортивный директор клуба Стиг Инге Бьорнебай.

Уилшир дебютировал за «Орхус» 25 марта 2022 года. В итоге он провел 14 матчей и сделал 2 голевые передачи.