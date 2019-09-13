Дани Алвес мог вернуться в «Ювентус», а хотел в «Барселону»

Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес признался, что этим летом ждал интересного предложения от европейских клубов. Бразилец после Кубка Америки-2019 стал свободным агентом, так как закончился контракт с «ПСЖ»?.

— У меня было несколько вариантов после Кубка Америки, — цитирует GFFN Алвеса. — Но никто не предложил мне то, что я хотел: стабильность, чтобы я мог побороться за место в сборной перед чемпионатом мира-2022. У меня была возможность вернуться в «Юве», но я этого хотел вернуться в «Барсу».