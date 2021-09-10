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Дани Алвес больше не будет выступать за «Сан-Паулу»

20:50
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«Сан-Паулу» в официальном заявлении сообщил, что защитник Дани Алвес больше не будет выступать за клуб.

После Олимпийских игр в Токио 38-летний футболист отказался возвращаться в расположение команды из-за невыплаченного долга в размере 2 миллионов долларов.

«Защитники «Сан-Паулу» Дани Алвес и Миранда выступали за национальную команду на Олимпийских играх в Токио и должны были сегодня вернуться в клуб и начать тренировки, — отметил спортивный директор клуба Карлос Бельмонте на пресс-конференции. — Миранда приехал на первое занятие, а Алвес — нет. Представители игрока сообщили, что он не вернулся в команду из-за нашей задолженности перед ним.

«Сан-Паулу» на прошлой неделе сделал футболисту предложение о переговорах по этому вопросу, но игрок отказался. Мы приняли решение, что Дани Алвес больше не будет выступать за наш клуб. «Сан-Паулу» — это самое важное для всех нас".

Напомним, что в «Сан-Паулу» из-за пандемии коронавируса сократили заплату всем игрокам. В клубе договорились, что деньги будут выплачены позже, однако Алвес после Олимпиады заявил, что клуб задерживает выплату долга.

Контракт бразильца был рассчитан до декабря 2022 года, а месячная зарплата составляла 280 тысяч долларов в месяц.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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Роман Шишов все материалы автора

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