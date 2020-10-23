Дамкова ушла из судейского комитета УЕФА. Ее мужа обвиняют в коррупции

45-летняя Дагмар Дамкова покинула судейский комитет УЕФА и, возможно, уйдет из судейского комитета ФИФА.

Бывшая арбитр была вынуждена так поступить, потому что ее муж Роман Бербр оказался под подозрением в организации договорных матчей. На этой неделе он ушел в отставку с поста вице-президента футбольной федерации Чехии, сообщает АР. Саму Дамкову ни в чем не обвиняют.

В судейский комитет УЕФА, руководящий оперативной деятельностью, помимо Дагмар входят четыре человека: Роберто Розетти (глава), Хью Даллас (заместитель), Марк Батта и Владимир Сайн. Кроме этого в УЕФА есть комиссия по развитию судейства. В ней три человека, работающие в российском футболе: Николай Левников (инспектор и член экспертно-судейской комиссии при президенте РФС), Франк де Блекере (член ЭСК) и Дэвид Эллерей, помогающий развивать проект VAR. (Александр Бобров)