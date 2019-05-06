"Црвена Звезда", вчера ставшая чемпионом Сербии в пятый раз, выразила соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при возгорании пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, который 6 мая загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Воздушное судно следовало в Мурманск.

​– Футбольный клуб "Црвена звезда" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, а также желает скорейшего выздоровления пассажирам, получившим травмы", – говорится в официальном Твиттере клуба.