Clarin: Диего Марадона умер

Умер бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона, утверждает аргентинское издание Clarin. Прославленному футболисту было 60 лет.

В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, 11 ноября его выписали. Сегодня сообщалось, что аргентинец перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Марадона в качестве футболиста защищал цвета аргентинских «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», испанских «Барселоны» и «Севильи», а самый успешный отрезок карьеры провел в «Наполи». В сборной Аргентины футболист провел 91 матч, забил 34 мяча и выиграл золото чемпионата мира-1986 и серебро ЧМ-1990. Во время ЧМ-1994 он сдал положительный допинг-тест на запрещенные препараты и был дисквалифицирован на 15 месяцев.

После выступлений в качестве футболиста Марадона несколько раз начинал тренерскую карьеру. С 2008 по 2010 год он возглавлял сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала ЧМ-2010. С 2019 года работал с клубом «Химнасия» из Ла-Платы.