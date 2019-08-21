Полузащитник «Бока Хуниорс» Даниэле-Де Росси рассказал, как освоился в Аргентине.

— Я счастлив, чувствую себя как дома, — цитирует Fox Sport итальянца. — Был немного напуган изменениями, но теперь очень счастлив.

У меня есть чат в WhatsApp, где я разговариваю со своими друзьями только о полузащитниках. На фото группы — Рикельме, такого игрока нет в современном футболе. Он мой кумир. Думаю, что уступает только Иньесте.

Де Росси рассказал, где живут самые сумасшедшие футбольные болельщики