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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

«Чувствую себя как дома». Де Росси — о «Бока Хуниорс»

20:37

Полузащитник «Бока Хуниорс» Даниэле-Де Росси рассказал, как освоился в Аргентине.

— Я счастлив, чувствую себя как дома, — цитирует Fox Sport итальянца. — Был немного напуган изменениями, но теперь очень счастлив.

У меня есть чат в WhatsApp, где я разговариваю со своими друзьями только о полузащитниках. На фото группы — Рикельме, такого игрока нет в современном футболе. Он мой кумир. Думаю, что уступает только Иньесте.

Де Росси рассказал, где живут самые сумасшедшие футбольные болельщики

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