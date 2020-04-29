«Чувствую, что нужно убирать дом каждые две минуты». Анри рассказал о своей самоизоляции

Главный тренер «Монреаль Импэкт» Тьерри Анри рассказал, как проходит его самоизоляция в Канаде. Французский специалист скучает по футболу.

— Футбол — это моя страсть, моя жизнь, и я бы хотел, чтобы она началась снова, но необходимо сохранять спокойствие и думать о том, что происходит в мире, — цитирует L'Equipe Анри. — Что касается моих дней на самоизоляции, я тренируюсь после пробуждения, готовлю, расслабляюсь, снова тренируюсь, иногда смотрю матчи, а потом снова готовлю на ужин... Я чувствую, что нужно убирать дом каждые две минуты! Обычно провожу дома не так много, но сейчас посуда быстро накапливается, уборку нужно делать постоянно. В обычное время я много думаю о матчах, которые мы сыграли, даже если их немного. Как мы могли бы играть, что мы можем изменить, как мы могли бы тренироваться... У меня много мыслей, которые приходят мне в голову каждый день.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 28 на 29 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 3 124 308 человек. Умерших — 216 652, выздоровевших — 947 209.

По данным Роспотребнадзора, в России на вечер 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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