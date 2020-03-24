Что будет с контрактами и трансферными окнами? Отвечает ФИФА

В ответ на запрос «СЭ» о возможных изменениях в трансферных правилах и продлении контрактов тех игроков, у кого они истекают в мае-июне 2020 года, представитель ФИФА ответил следующее:

— 18 марта бюро совета ФИФА решило создать рабочую группу ФИФА-конфедерации в ответ на КОВИД-19. Эта группа оценит необходимость внесения поправок или временных особых пунктов в регламент ФИФА о статусе и трансфере игроков для защиты контрактов в отношении обеих сторон — как игроков, так и клубов, а также корректировки регистрационных периодов футболистов.

Эта работа уже началась. Она проводится с учетом мнения всех заинтересованных сторон, включая конфедерации, ассоциации, клубы, лиги и футболистов.

Дополнительную информацию сообщим позднее. (Александр Бобров)