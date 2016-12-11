02:29 11 декабря | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Число пострадавших в результате взрыва в Стамбуле выросло до 70 человек

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В результате взрывов у стадиона "Бешикташ" в Стамбуле пострадали 70 человек, информирует телеканал NTV. Их отправили в ближайшие больницы. Ранее сообщалось о 20 пострадавших и 13 погибших. По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, большинство из них – сотрудники полиции.

При этом отмечается, что в больницах не хватает крови для переливания. Напомним, взрыв прогремел после домашнего матча "Бешикташа" с "Бурсаспором" (2:1) в чемпионате Турции. По неофициальной информации, целью был автобус с полицейскими. Источником взрыва стала машина, начиненная взрывчаткой.

 

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