Черногорский экс-футболист Джудович заявил, что санкции никогда не остановят Россию

Бывший защитник нальчикского «Спартака» Миодраг Джудович раскритиковал санкции в отношении российского футбола и российских спортсменов. По его словам, спорт должен объединять людей.

«Санкции не остановят Россию никогда. Да и международный запрет спортсменов из России — это неправильно. Спорт должен объединять, на турнирах есть возможность высказаться. Нельзя мазать всех одной краской. Мы понимаем это, так как прошли все это до вас», — цитирует Джудовича Sport24.

Напомним, российские спортсмены не могут участвовать на международных турнирах из-за санкций в связи с ситуацией на Украине. ФИФА и УЕФА также ос транили российские футбольные команды от уыастие в своих турнирах.

Джудович выступал за Спартак из Нальчика с 2006 по 2014 год.