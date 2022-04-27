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«Санкции не остановят Россию. Спорт должен объединять». Экс-футболист сборной Черногории — об отстранении россиян

Черногорский экс-футболист Джудович заявил, что санкции никогда не остановят Россию
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Миодраг Джудович.
Фото Руслан Шекемов

Бывший защитник нальчикского «Спартака» Миодраг Джудович раскритиковал санкции в отношении российского футбола и российских спортсменов. По его словам, спорт должен объединять людей.

«Санкции не остановят Россию никогда. Да и международный запрет спортсменов из России — это неправильно. Спорт должен объединять, на турнирах есть возможность высказаться. Нельзя мазать всех одной краской. Мы понимаем это, так как прошли все это до вас», — цитирует Джудовича Sport24.

Напомним, российские спортсмены не могут участвовать на международных турнирах из-за санкций в связи с ситуацией на Украине. ФИФА и УЕФА также ос транили российские футбольные команды от уыастие в своих турнирах.

Джудович выступал за Спартак из Нальчика с 2006 по 2014 год.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-04-27-seo-miodrag-dzhudovich-spartak-nalchik-futbolist-gde-seychas-intervyu-voyna-v-yugoslavii-rossiya-i-ukraina-novosti
Миодраг Джудович
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