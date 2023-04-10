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Сегодня, 20:15

Черчесов прокомментировал слухи о приглашении в «Динамо» и «Трабзонспор»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов.
Станислав Черчесов.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» подчеркнул: представители «Динамо» и «Трабзонспора» к нему не обращались.

— В турецких СМИ вас на днях назвали одним из претендентов на пост главного тренера «Трабзонспора». Насколько мне известно, ваша кандидатура действительно обсуждается в этом клубе. Что вы на это скажете?

— Я ведь живу не в безвоздушном пространстве, так что тоже читаю новости в интернете. И видел, что про меня написали в Турции применительно к «Трабзонспору». Видел и информацию в российских СМИ, в том числе и опровержения. На это могу сказать одно: ко мне лично никто из Турции сейчас официально не обращался, а мои мысли в данный момент заняты только «Ференцварошем». При этом вряд ли кто-то может запретить журналистам выдвигать собственные версии и пользоваться своими источниками информации, ведь у каждого своя работа.

— В России сейчас говорят о том, что вами якобы интересуется «Динамо». Сам клуб эти слухи предсказуемо опроверг. Что скажете?

— Я видел и то, и другое. Никаких обращений ко мне со стороны «Динамо» не было — ни официальных, ни полуофициальных. Больше мне по этой конкретной теме сказать нечего. При этом всегда говорю, что российский футбол — родной для меня, и я продолжаю общаться со многими людьми из этого мира. И еще добавлю, что у меня сохранились хорошие или просто нормальные отношения со всеми теми людьми, которые брали меня на работу и с которыми я потом расставался либо по их воле, либо по нашему обоюдному согласию.

Артем Дзюба. «Хорошо, что Дзюба снова в РПЛ, — такие фигуры нужны нашему футболу». Черчесов — о «Динамо», Турции и продлении контракта с «Ференцварошем»

Станислав Черчесов
ФК Динамо (Москва)
ФК Трабзонспор
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