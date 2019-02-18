Черчесов посетил дебютный матч Кудряшова в чемпионате Турции. И увидел его гол

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым посетил матч чемпионата Турции "Антальяспор" - "Истанбул ББ" (0:1).

Игра стала дебютной в турецкой суперлиге для российского защитника гостей Федора Кудряшова. 31-летний футболист вышел на поле в стартовом составе и на 33-й минуте стал автором единственного мяча.

Кудряшов перешел в "Истанбул ББ" этой зимой после расторжения контракта с "Рубином". Несколько игр он пропустил из-за травмы.

"Истанбул ББ" упрочил лидерство в чемпионате Турции, оторвавшись от "Галатасарая" на 6 очков.