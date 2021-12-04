Черчесов может стать главным тренером «Антверпена»

Как стало известно «СЭ», бельгийский «Антверпен» рассматривает кандидатуру Станислава Черчесова. Руководство клуба готово предложить российскому специалисту контракт, но пока не может уволить Бриана Приске.

«Антверпен» — один из самых богатых клубов чемпионата Бельгии, поэтому может предложить Черчесову контракт с зарплатой 1,2 миллиона евро в год.

После 16 туров «Антверпен» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, отставая от лидирующего «Юниона» на 7 очков. В Лиге Европы команда набрала 2 очка в своей группе.

Напомним, летом Черчесов покинул сборную России. Под его руководством команда неудачно сыграла на чемпионате Европы, заняв последнее место в своей группе. Он тренировал сборную с 2016-го.