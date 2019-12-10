Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Лучший бомбардир Европы — Иммобиле

17:00
Чиро Иммобиле. Фото Reuters
Чиро Иммобиле. Фото Reuters
Теги:

Подведены промежуточные итоги конкурса «Золотая бутса», который проводит Ассоциация европейских спортивных изданий, куда от России входит «Спорт-Экспресс».

Сейчас в нем лидирует Чиро Иммобиле. Нападающий «Лацио» набрал 34 балла, забив 17 мячей в чемпионате Италии. Обладатель главных призов последних трех сезонов Лионель Месси пока делит 9-е место.

Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэфициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Испании, Англии, Германии, Италии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е — 1,5.

Игрок

Клуб

Чемпионат

Мячи

Коэффициент

Баллы

1. Чиро Иммобиле

Лацио

Италия

17

2

34

2. Роберт Левандовски

Бавария

Германия

16

2

32

3. Джейми Варди

Лестер

Англия

16

2

32

4. Эрик Сорга

Флора

Эстония

31

1

31

5. Тимо Вернер

Лейпциг

Германия

15

2

30

6. Илья Шкурин

Энергетик БГУ

Белоруссия

19

1,5

28,5

7. Камилья Вильчек

Дания

Бреннбю

17

1,5

25,5

8. Клеминт Ольсен

Фареры

Рунавуйк

25

1

25

9. Эрлинг Холанн

Австрия

Зальцбург

16

1,5

24

10. Лионель Месси

Испания

Барселона

12

2

24

11. Шон Вайссман

Австрия

Вольфсбергер

16

1,5

24

У Артема Дзюбы 16,5 балла (11 голов, умноженных на коэффициент 1,5). Он не входит в число 50 лучших бомбардиров европейских лиг.

В последние годы «Золотую бутсу» выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09) и Луис Суарес (2013/14). (Александр Бобров)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир