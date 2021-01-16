Чемпионат Шотландии могут приостановить

Исполнительный директор футбольной ассоциации Шотландии Ян Максвелл написал всем клубам чемпионата страны. Глава организации узнал, хотят они продолжить играть или приостановить сезон из-за пандемии коронавируса. Он ждет ответы не позднее конца рабочего дня в понедельник.

Как сообщает BBC, в электронном письме Максвелл упомянул, что один клуб чемпионата уже публично призвал к приостановке всего футбола.

После 23 туров в чемпионате Шотландии лидирует «Рейнджерс» с 65 очками. Вторым диет «Селтик», набравший 44 очка и имеющий на 3 игры меньше.