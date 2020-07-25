Чемпионат Китая стартовал после пандемии. Чемпион под руководством Каннаваро победил команду с экс-игроком «Рубина»
15:41
Стартовал чемпионат Китая сезона-2020. В первой игре нового сезона чемпион страны «Гуанчжоу Эвергранд» одолел «Шанхай Шэньхуа» со счетом 2:0. Дубль оформил Вэй Шихао .
«Эвергранд» возглавляет экс-капитан сборной Италии, обладатель «Золотого мяча"-2006 Фабио Каннаваро. В середине второго тайма на поле в составе шанхайцев вышел бывший форвард «Рубина» Обафеми Мартинс.
Чемпионат Китая
Суперлига
1-й тур
«Гуанчжоу Эвергранд» — «Шанхай Шэньхуа» — 2:0 (1:0)
Голы: Вэй Шихао, 7 (1:0). Вэй Шихао, 66 (2:0).
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