Чемпионат африканских наций был перенесен

Федерация футбола Камеруна объявила на своем официальном сайте об отмене Чемпионата африканских наций, который должен был пройти в следующем месяце в Камеруне. Такое решение принято из-за распространения коронавируса в стране.

Чемпионат африканских наций должен был состояться с 4 по 25 апреля. В нем принимают участие только футболисты, которые выступают в Африке. При этом турнир все-таки будет проведен, но в другую дату, которую определят позднее.

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