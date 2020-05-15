Чемпион мира-2002 уверен, что играл лучше Неймара, Месси и Роналду. Это не Роналдо и не Роналдинью

Бывший футболист сборной Бразилии Эдилсон считает, что в лучшие годы играл лучше Неймара, Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

— Когда я был на пике, я играл лучше Неймара, — цитирует ESPN Эдилсона. — Ему нужно сперва выиграть чемпионат мира, чтобы быть лучше меня. У меня есть характер, а чтобы Месси был лучше меня, ему тоже нужно выиграть чемпионат мира. Криштиану Роналду — это просто сила. Он сильно бьет мяч с обеих ног, но у меня больше талантов, чем у него.

Эдилсон стал чемпионом мира в 2002 году. На турнире он провел четыре неполных матча (в общей сложности 170 минут) и не забил ни одного мяча. На клубном уровне он играл преимущественно на родине, а также один саезон провел в «Бенфике», выступал в Японии и ОАЭ.