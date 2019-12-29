Чемпион Белоруссии «Динамо» опроверг информацию о назначении Кононова

Пресс-служба брестского «Динамо» опровергла информацию о возможном назначении Олега Кононова на пост главного тренера клуба. Ранее Кононов играл и начинал тренерскую карьеру в Белоруссии. Последним местом его работы стал «Спартак», из которого специалист ушел 29 сентября.

«Очередная утка, которых вокруг клуба в последнее время огромное количество.

В нашей детской академии в Бресте работает тренером сын Олега Кононова, Илья. Это и могло стать причиной визита в Брест его отца.

Просим наших болельщиков не обращать внимание на подобные вбросы, а руководствоваться официальной информацией.

Имя главного тренера будет объявлено в ближайшее время", — приводит Tribuna заявление «Динамо».

В сезоне-2019 «Динамо» впервые в истории стало чемпионом Белоруссии под руководством Марцела Лички.