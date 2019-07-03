Президент УЕФА Александер Чеферин​ выразил соболезнования в связи с гибелью футболистки сборной Швейцарии Флорианы Исмаили.

– УЕФА и Европейское футбольное сообщество глубоко шокированы и ошеломлены смертью Флорианы Исмаиили. Мы выражаем наши глубокие соболезнования семье и друзьям в этот грустный момент, - цитирует Чеферина пресс-служба УЕФА.

​Труп 24-летней спортсменки обнаружено на глубине 204 м на озере Комо с помощью специального аппарата.

30 июня Исмаили вместе с подругой отдыхала на озере. Они взяли моторную лодку, отплыли на ней от берега на 700 м, где бросили якорь.

Через какое-то время Исмаили нырнула в озеро и не выплыла обратно. Ее подруга подумала, что Исмаили шутит, но через какое-то время поняла, что это не розыгрыш и вызвала спасателей.