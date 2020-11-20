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Церемония вручения наград ФИФА пройдет в онлайн-формате

18:20
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Традиционная церемония вручения наград Международной федерации футбола состоится 17 декабря. В этом году она пройдет в онлайн-формате, сообщает сайт ФИФА.

Такое решение принято «в соответствии с мерами предосторожности в области общественного здравоохранения и руководящим принципом ФИФА, согласно которому здоровье превыше всего».

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