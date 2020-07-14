CAS отклонил апелляцию отстраненного из-за домогательств экс-главы Федерации футбола Афганистана

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию бывшего главы Федерации футбола Афганистана Керамуудина Карима, сообщает официальный сайт организации.

Карим был временно отстранен от работы 9 декабря из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Ранее издание The Guardian опубликовало расследование, согласно которому афганские футболистки подверглись сексуальному и физическому насилию со стороны представителей Федерации футбола страны. Инциденты якобы происходили в штаб-квартире федераци в Кабуле и в тренировочном лагере в Иордании в феврале 2017 года.

8 июня 2019 года ФИФА пожизненно дисквалифицировала Карима.

В ФИФА поблагодарили CAS за решение и отметили смелость жертв домогательств, которые смогли рассказать о них.