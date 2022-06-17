Бывший вратарь-бомбардир сборной Парагвая выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны

Бывший голкипер сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт объявил, что будет участвовать в президентских выборах 2023 года.

«Подумав и почувствовав ответственность за построение лучшего Парагвая, я решил официально оформить свою кандидатуру на пост президента», — написал Чилаверт в Twitter.

Чилаверт прославился как один из лучших вратарей-бомбардиров в истории. За свою карьеру он забил 67 голов (второй результат в истории после бразильца Рожерио Сени — 131). В 1999 году парагваец стал первым и единственным автором хет-трика среди голкиперов.

В сборной Парагвая Чилаверт принял участие в ЧМ-1998 и 2002, а также Кубках Америки-1991, 1993 и 1997. По итогам чемпионата мира-1998 он был избран в символическую сборную, а в 1996 году назван футболистом года в Южной Америке.

Выборы президента Парагвая намечены на 2023 год. Нынешний глава государства Марио Абдо Бенитес вступил в должность в августе 2018 года. Срок его полномочий составляет пять лет.