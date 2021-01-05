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Бывший тренер «Крыльев Советов» возглавил «Антверпен»

14:58
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Франк Веркаутерен стал главным тренером «Антверпена», сообщает пресс-служба бельгийского клуба.

64-летний специалист заключил контракт до конца сезона-2020/21. «Антверпен» занимает 5 место в чемпионате Бельгии, в 1/16 финала Лиги Европы команде предстоит встретиться с «Рейнджерс».

Веркаутерен возглавлял «Крылья Советов» с 2014 по 2016 год.

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