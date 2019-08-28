Бывший тренер «Базеля»: «На первой тренировке Салах был ужасен»

Бывший главный тренер «Базеля» Хайко Фогель рассказал, как проходила адаптация нападающего Мохамеда Салаха в швейцарском клубе.

— Я взял Салаха в том числе на основе видеонарезок его игры, — рассказал Фогель в интервью The Sun. — На первой тренировке я подумал, что это не Мохаммед, а его брат-близнец — настолько он был ужасен. Второй день прошел для Салаха немного лучше.

А затем наступила его третья тренировка. Это было невероятно, Мохаммед показал всю свою проворность и взрывную скорость. Когда мяч был у его левой ноги, это был стопроцентный гол. После той тренировки все поняли, почему мы сделали выбор именно в пользу Салаха.

В «Базеле» 27-летний египтянин провел два сезона (с 2012 по 2014 года), в которых забил 9 голов. В 2014-м году Салах перешел из «Базеля» в «Челси».?