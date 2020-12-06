Бывший президент ФИФА Блаттер переболел коронавирусом

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер рассказал, что переболел коронавирусом.

— Я заразился вирусом в ноябре, — приводит The Athletic слова Блаттера. — Был на карантине 14 дней, теперь я вернулся, все в порядке. Я заболел около трех недель назад, у меня был озноб и высокая температура. Плохо чувствовал себя всего одну ночь. После этого поехал в Цюрих, где встретился со своим врачом, который отправил меня делать тест. Тем не менее, с тех пор у меня не было никаких симптомов.

84-летний Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. Швейцарец покинул свой пост в связи с коррупционным скандалом, после которого был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет.